بعد الأمير هاري وميغان ماركل.. ثنائي ملكي جديد يبتعد عن العائلة المالكة البريطانية

كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية بان الاميرة "أوجيني" تفكّر بالابتعاد عن العائلة المالكة في بريطانيا والانتقال الى دولة اخرى، وذلك بعد أن اعلنت عن حملها بطفلها الثاني من زوجها جاك بروكسبانك.

الاميرة أوجيني تريد اللحاق بابن عمها في أميركا

قالت الصحيفة البريطانية بان الأميرة أوجيني تفكّر بالانتقال الى الولايات المتحدة الامريكية رفقة زوجها جاك بروكسبانك وطفليها، وذلك على خطى ابن عمّها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

ويبدو واضحاً بان الامير هاري يفكّر بالبحث عن منزل لابنةعمّه بالقرب منه في ولاية مونتيسيتو، ولكن الاميرة أوجيني تفضّل مكان بعيداً عنهما في غرب هوليوود.

وبالرغم من أن عائلة الأميرة اوجيني في المملكة المتحدّة، إلا أن الاميرة البالغة من العمر 32 عاماً كانت قد أقامت خلال وقت سابق في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت تعمل مع دار المزادات.

الأمير هاري وميغان ماركل في الولايات المتحدة الأمريكية

ولم تكشف الاميرة اوجيني أسباب انتقالها من بريطانيا وابتعادها عن العائلة المالكة للعيش في الولايات المتحدّة، لكن يبدو بانها لم تعلن انفصالها عن العائلة المالكة كما فعل الأمير هاري.

وكان الامير هاري خلال وقت سابق قد أعلن استقالته من الخدمات الملكية وانفصاله عن العائلة المالكة حيث أقام في الولايات المتحدة الامريكية رفقة زوجته واطفاله هناك.

وحاول الامير هاري الكشف عن الاسباب التي أدّت به الى الانفصال حيث اتهم العائلة المالكة بالعنصرية تجاه زوجته ميغان ماركل.