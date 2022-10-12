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بعد الجدل المثار حول اختلاف شكلها جذريا: أصالة تخرج عن صمتها...

سهير العابد

سهير العابد

منشور 12 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 03:28
أصالة نصري
أصالة نصري

حسمت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل حول إجرائها عمليات تجميل عقب تغيير ملامحها بشكل ملفت مؤخرا، وتساؤل الكثير من متابعيها ومحبيها حول سبب تغير شكلها المفاجيء. 

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وعلقت أصالة لأول مرة على الأسئلة المتكررة حول إجرائها عمليات تجميل قائلة:(سؤال هلكني..  سؤال تعبني.. سؤال جنّننني.. ألا وهو ( دخيلك شو عاملة؟) ومابعرف ليش متوقعين ماقول فا بتسبقوا الطلب بالتّرجّي).

واستطردت الفنانة أصالة قائلة في تغريدة لها عبر (تويتر):( أنا بتعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن (دخيلكم ماتسألوني) ؟ شو ماكنت عاجبتكم قبل العملات اللي عملتها؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟).

وأثارت أصالة جدلا بملامحها الغريبة  مؤخرا، وأصبحت تشبه كثيرا الفنانة بسمة بوسيل و الفنانة بلقيس، وهو ما دفع الجمهور إلى القول :( دي عملية تجميل؟).

كلمات دالة:أصالة نصري

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