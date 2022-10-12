بعد الجدل المثار حول اختلاف شكلها جذريا: أصالة تخرج عن صمتها...

حسمت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل حول إجرائها عمليات تجميل عقب تغيير ملامحها بشكل ملفت مؤخرا، وتساؤل الكثير من متابعيها ومحبيها حول سبب تغير شكلها المفاجيء.

وعلقت أصالة لأول مرة على الأسئلة المتكررة حول إجرائها عمليات تجميل قائلة:(سؤال هلكني.. سؤال تعبني.. سؤال جنّننني.. ألا وهو ( دخيلك شو عاملة؟) ومابعرف ليش متوقعين ماقول فا بتسبقوا الطلب بالتّرجّي).

واستطردت الفنانة أصالة قائلة في تغريدة لها عبر (تويتر):( أنا بتعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن (دخيلكم ماتسألوني) ؟ شو ماكنت عاجبتكم قبل العملات اللي عملتها؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟).

وأثارت أصالة جدلا بملامحها الغريبة مؤخرا، وأصبحت تشبه كثيرا الفنانة بسمة بوسيل و الفنانة بلقيس، وهو ما دفع الجمهور إلى القول :( دي عملية تجميل؟).