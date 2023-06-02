بعد (الغزالة رايقة): الطفل محمد أسامة يطرح (عشمه قاتله)

البوابة-طرح الطفل محمد أسامة الشهير بأغنية (الغزالة رايقة)، أغنية جديدة تحمل طابعا دراميا، و تحمل اسم (عشمه قاتله)، و هي من كلمات أيمن عز وألحان محمود شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية (عشمة قاتله) هي أولى أغاني محمد أسامة هذا الموسم ضمن ميني ألبوم جديد يحضر له حاليا ويتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين وموزعين الموسيقى منهم عزيز الشافعي، تامر حسين، ومدين، أحمد حسن راؤول ،أيمن عز، محمود شحاته، وسام عبد المنعم ويحيي يوسف.

و تقول كلمات أغنية (عشمه قاتله) : (جالي تاني ليه وعشمه قاتله، انا مش هفضل قاعدلوا، لو قلبي زمان سكتله، كان باقي في يوم عليه، بابي مقفول مش بواربه، ولا برجع للي سايبه، مين ينفع اشوف مصايبه، ؟، وارحب تاني بيه، عمرنا ما نكون للناس الفاضيين سد خانات، ونشرف ناس تعيش جنبنا حكايات).



