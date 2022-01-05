أحمد الفيشاوي يرقص على أغنية "الغزالة رايقة" بعد الطلاق

يبدو واضحًا أن الفنان المصري أحمد الفيشاوي لا يكترث بطلاقه من زوجته ندى الكامل بل يعيش أسعد أوقاته، بعدما أعلنت الأخيرة الأخبار عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

يواصل أحمد الفيشاوي مشاركة صور ومقاطع فيديو للنشاطات الرياضية التي يشارك بها ومقاطع ترويجية لفيلمه الجديد "قمر 14" عبر حسابه على "إنستغرام" مؤكدةً بذلك أن الطلاق لم يؤثر على حياته بل جعله أكثر سعادة وحرية.

وشارك الفيشاوي مقطع فيديو يجمعه بالمصور السينمائي أحمد الألفي وهما يرقصان على أغنية "الغزالة رايقة"، لينضما بذلك لمجموعة الفنانين المساهمين في الترويج لفيلم "من أجل زيكو".

كما نشر سلسلة صورة بورتيه له باللونين الأسود والأبيض، يظهر في إحداها وهو يدخن سيجارة بنهم.

ندى الكامل تعلن طلاقها من أحمد الفيشاوي



ولقد صدمت ندى الكامل المتابعين بإعلان طلاقها من الفيشاوي بعد أربع سنوات من زواجهما، رغم الرومانسية المشتعلة التي أظهراها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر ولقطاتهما الحميمية على السجادة الحمراء.

وشاركت الكامل متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" منشور كتبت فيه: "من امرأه قلبها هلك وانطفئ ..اود ان اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم الواحد والعشرون الشهر الجاري...وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعاده وراحه البال".

وأضافت: "لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا..سأفتقدك كصديق كثيرا ..والرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجه ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس ...واتمني ل نفسي ان اكون أيضا سعيده ...ولكن...واحقاقا للحق ...لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعيه بلا نزاع او تردد او لحظه تفكير بل واكثر ...سوف احبك دائما يا صديقي واتمني ان تكمل ما بدأناه سويا..وان تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت امانه ارسلها الله لي..ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

ولمَّحت إلى أسباب انفصالها: "اللهم فرحه لا حزن بعدها...اللهم ابدل خوفي طمأنينه ...وكرامه وحريه لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها ..واعلم ان عزه النفس و الكذب نقطه فاصله في حياتي ينتهي عندها اي صديق او حبيب..انها خطوطي الحمراء يا صديقي".



