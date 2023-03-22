بعد الكشف عن أفكاره الانتحارية.. إيد شيران يبدأ العلاج النفسي

بدأ النجم العالمي إيد شيران مرحلة العلاج النفسي، بعد معاناته مؤخرًا بسبب حالته النفسية التي أثرت على تصرفاته واستدعت لجوءه إلى العلاج.

تفاصيل معاناة إيد شيران النفسية

كشفت بعض المصادر المقربة من إيد شيران بأن المغني الهوليوودي كانت لديه بعض الأفكار الانتحارية بسبب الحالة النفسية التي يمرّ بها في الوقت الحالي.

وصرّحت زوجة النجم الشهير إيد شيران بأن زوجها يعاني من أفكار انتحاريّة بسبب تفاقم الحالة النفسية التي لديه، ولذلك سيبدأ مرحلة العلاج النفسي.

إيد شيران ينهار خلال حديثه عن معاناته النفسية

خلال وقت سابق شارك النجم البريطاني البرومو الرسمي للفيلم الوثائقي الخاص بحياته والذي يتناول حياته الخاصة قبل أن يدخل عالم الفن.

وتحدّث النجم الشهير خلال مقطع الفيديو حول زوجته وتشخيصها بالورم السرطاني خلال حملها بطفلتها الثانية حيث ظهر في الفيديو بحالة انهيار وبدأ بالبكاء خلال حديثه عن الوضع الصحي لزوجته، ومعاناته بسبب مرضها وخوفه الشديد عليها وعلى ابنتهما.

كما تطرق النجم الشهير بحديثه إلى وفاة صديقه المقرب جمال إدوارد وتأثير هذه الوفاة عليه، وحرص على رواية بعض الذكريات التي جمعته بصديقه الراحل.

واكد النجم البريطاني أنه قام بتسجيل ألبوم غنائي، على أن يطرح هذا الألبوم بعد وفاته.

وأثار حديث شيران عن الألبوم وفكرة طرحه بعد وفاته حالة خوف كبيرة بين جمهوره، لا سيما بعد الحديث عن الميول الانتحارية لديه.