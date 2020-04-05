بعد المحبة عداوة..خلافات على الملأ بين ريم البارودي ورهام سعيد والأخيرة تعلّق: "مش هسكت"!

انكشفت مؤخرًا خلافات حادة ومحتدمة على الملأ وعلى مرأى من الجمهور العربي بين شخصيات مشهورة في الوسط الفني والإعلام المصري وتحديدًا بين الممثلة ريم البارودي والإعلامية ريهام سعيد واللتان كانت تجمعهما صداقة وعلاقة وطيدة.

وفي البداية، دقت طبول الحرب الشرسة بعد أن قامت ريهام سعيد بنشر تسجيل صوتي عبر يوتيوب يعود إلى الفنانة ريم البارودي وهي تسبها وتشتمها، واكتفت سعيد بالتعليق على المقطع قائلة: "رسالتك وصلتني شكرًا".

وبحسب تقارير وردود فعل الجمهور، فإن سبب الخلاف الذي وقع يعود إلى أحقاد خفية وغيرة مهنية بين الطرفين، حيث أن ريم البارودي بدأت بالعمل مع قناة "النهار" في برنامج جديد من تقديمها، وهي القناة نفسها التي كانت تعمل فيها ريهام سعيد والتي أيضًا تم إيقافها من خلالها عن العمل في الواقعة التي تحدثت فيها بسخرية عن "مرضى السمنة".

وفي التسجيل الذي تم نشره، تحدثت ريم البارودي عن ريهام سعيد بطريقة مهينة وقارنت بينها وبين الممثلة زينة، وقالت: "جزمة زينة برقبة ريهام سعيد".

وأضافت البارودي: "دي واحدة مكروهة ربنا اداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة خليها كدا ربنا بيعذبها أكت وأكتر اللهم لك الحمد أنا عندي ناس زي الفل حواليا".

من ناحيتها ريهام سعيد لم تقف مكتوفة الأيدي، فإلى جانب أنها نقلت الخلاف إلى العلن، نشرت مقطع فيديو عبر إنستغرام من برنامجها الموقوف "صبايا"، وكانت خلاله تتحدث عن الصديق الناكر للجميل والذي وصفته وقتها بالـ"جعان".

وتكشفت الأمور والأسباب الأساسية وراء الخلاف أكثر فأكثر مع رد آخر من ريهام سعيد التي نشرت فيديو ثانٍ على يوتيوب أكدت من خلاله أنها لن تسكت ولن تسمح بأن يتم استبعادها من تقديم البرامج التلفزيونية بسبب ما قالته عن مرضى السمنة، مؤكدة أنها على معرفة تامة بهوية الأشخاص الذين يحاولون إسقاطها إعلاميًا ومحاربتها لتفشل.

في ذات السياق، عادت فيما بعد الفنانة ريم البا رودي وكأنها تتعمد استفزاز ريهام سعيد، ونشرت مقطع تحدثت فيه لمتابعيها وقالت أن كل ما يحدث الآن مجرد حرب ضدها بسبب برنامجها الجديد على قناة النهار "شارع النهار"، وأشارت لمتابعيها أنها تركز حاليًا على عملها فقط وسترد من خلال نجاحها فقط.

الجدير بالاهتمام، أنه بالفعل هناك عداوة بعد محبة وصداقة ولا شيء يدوم، والسبب أن ريهام سعيد وريم البارودي من المعروف عنهما صداقتهما والعلاقة الطيبة التي كانت تربطهما، والآن كل من الطرفين حذف الآخر من مواقع التواصل وانفضحت خلافاتهما على العلن.

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