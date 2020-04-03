عمرو يوسف بصورة رومانسية..وكندا علوش قلبها مكسور!

شاركت الشخصية الخيالية المعروفة بإسم "أبلة فاهيتها" صورة لها وهي في أحضان الممثل المصري "عمرو يوسف".

الصورة كانت من كواليس برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه شخصية "أبلة فاهيتا" والتي ستعرض اليوم الجمعة عبر قناة ON الساعة 11 مساءاً.

قبل بدء الحلقة، شاركت أبلة فاهيتا صورة عبر حسابها الرسمي على التويتر تجمعها بـ عمرو يوسف وعلقت عليها بـ "سامحينى يا كندة"..إذ أظهرتها الصورة بوضع عاطفي..

كندا بدورها ردت على أبلة فاهيتا ب إيموجي حزين على آثر الوضع الرومانسي في الصورة..

يذكر أن أبلة فاهيتا هي شخصية كارتونية مصرية، يقدمها الشاب المصري الموهوب حاتم الكاشف، الذي درس المسرح وسافر إلى أمريكا لإكمال دراسته الفنية، وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية فاهيتا، إذ تؤدي دور ربة منزل وكان أول ظهور لها في عام 2011، كما شاركت في فيديو كليب إلى جانب الموزع الموسيقي "حسن الشافعي" وحمل عنوان "ما يستهلوشي" والتي حققت أكثر من 21 مليون مشاهدة.



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