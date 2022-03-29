بعد الهجوم عليه: حقيقة خروج مسلسل (بطلوع الروح) من الماراثون الرمضاني

أكد المؤلف محمد هشام عبية أنه لا صحة لخروج مسلسل (بطلوع الروح ) من السباق الرمضاني ، إلا أن هناك نسبة كبيرة تأجيل عرضه إلى النصف الثاني من الشهر الكريم.

وتابع محمد هشام عبية: ( قرار تأجيل عرض مسلسل بطلوع الروح إلى النصف الثاني من شهر رمضان يعود إلى تنفيذ المسلسل ، الذي يحتاج إلى جهد كبير ، وليس له علاقه ببعض بأي هجوم تعرض له العمل)، حسب موقع صدى البلد..

مسلسل (بطلوع الروح) واحد من أهم الأعمال المنتظر عرضها خلال شهر رمضان القادم، نظراً إلى القضية التي يقوم بطرحها وهى الإرهاب والأيادي الخفية التي تقف وراءه. و تدور أحداث مسلسل (بطلوع الروح) حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف إلى التواجد فى جماعة إرهابية منظمة، ومن هنا تتصاعد الأحداث.

مسلسل (بطلوع الروح) يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد صلاح السعدني، وعادل كرم.