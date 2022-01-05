بعد الهيبة.. تيم حسن يرشح لشخصية رفيق الحريري

رُشِّح النجم السوري تيم حسن لتجسيد سيرة الرئيس اللبناني الراحل رفيق الحريري من قبل المنتج صادق الصبَّاح.

حلَّ صادق الصبّاح ضيفًا في برنامج "40" الذي يعرض على قناة MTV، وصرَّح أنه يرشح تيم حسن لتأدية دور الرئيس رفيق الحريري، حيث يرى أنه مناسبًا لهذا الدور بسبب النجاح الذي حققه في تأدية شخصية "الملك فاروق".

وحول تخوفات أن يكون الفنان أسير شخصيته في سلسلة "الهيبة"، أكَّد أنه لا يخاف ذلك على الأطلاع موضحًا أن حسن يمتلك أدواته الخاصة التي تخوله على إنجاح أي شخصية يعمل عليها.



وعلى صعيد آخر، أشار الصبّاح أن فيلم "الهيبة" سيبدأ تصويره في نهاية شهر كانون الثاني الجاري، وكشف أن الفنانة التي ستشارك بطولة العمل ستكون وجهًا جديدًا، وأشار أن العمل لم يكون تتمة لأحداث المسلسل، بل منبثق من رحم المشروع.

وفاجئ تيم حسن المنتج بمداخلة فيديو في الفيديو وأعرب عن حبه وإعجابه بالمنتج العظيم وأشاد بسماته كمنتج وإنسان.