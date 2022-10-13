بعد انتشار خبر زواجها من طارق العريان..نيكول سعفان تفكر بالإنجاب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد زواج المخرج الفلسطيني طارق العريان من عارضة الازياء السورية نيكول سعفان في حفل سري بعيد عن عدسات الصحافة.

زواج طارق العريان ونيكول سعفان

ويُشار إلى أن حفل زفاف طارق العريان ونيكول سعفان حضره العديد من الفنانين، لكن يبدو أنه منع التصوير ودخول كاميرات الصحافة،منعًا لتسريب صورة ومقتطفات من الحفل عبر وسائل الإعلام.

ولم ينشر إلى الآن أي صورة للثنائي أو لمحات حفل الزفاف، كما لم يؤكد الثنائي مسألة زواجهما رسميًا عبر حساباتهما الشخصية.

نيكول سعفان والإنجاب

ومؤخرًا، فتحت نيكول باب المصراحة بينها وبين متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، وأجابت على العديد من أسئلتهم، وكانت إحدى التساؤلات حول ما إذا كانت تفكر بإنجاب طفل، لتجيب: "نعم، إن شاء الله.. بدأت أحب أن أتواجد حول الأطفال..فهذا يمنحني المزيد من الثقة لأتحمل المسؤولية لأكون أم".

نيكول سعفان تلمح لزواجها من طارق العريان

وقبل عدة أشهر، ألمحت نيكول عن زواجها من العريان حينما أجاب على على سؤال أحد متابعيها، حيث سأل: "ليش مش بتنزلي صور مع جوزك طارق العريان، لتجيبها نيكول "ترقبوا صورنا قريبًا".

ولم تنفِ نيكول بردها أخبار زواجها من العريان، حيث توقع البعض أنهما قد تزوجا سرًا بالفعل، وأن الصور التي ستشاركها نيكول ما هي إلَّا صور زفافهما!