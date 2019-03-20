بعد انتشار خبر عودتها للفن والسينما..حنان ترك تتعرض لهجوم من الجمهور وهذا ما حدث!

حنان ترك

تعرضت الفنانة المصرية حنان ترك لحملة انتقادات شديدة بسبب إعلانها العودة للأعمال الفنية من خلال فيلم صوتي يتضمن قصة رعب بعنوان "النداهة"، وجاءت ردود الفعل بهذه الطريقة بسبب ابتعادها لأكثر من 7 سنوات عن الوسط الفني، فاستنكر البعض قرارها بإلغاء فكرة الاعتزال.

وكانت هناك مطالبات عدة من قبل متابعي الفنانة المصرية بأن لا تتراجع عن قرار الاعتزال وأن تبقى كما هي بعيدة عن الوسط الفني، إلّا أن آخرون اعتقدوا أن عودتها من خلال صوتها فقط لا مشكلة فيه وخاصة إذا ما كانت ستقدم شيء هادف ويحمل الفائدة للمجتمع.

ومن المقرر أن يكون العمل الذي ستشارك فيه حنان ترك عبارة عن عمل سينمائي صوتي يعتمد على مؤثرات صوتية، ويحمل عنوان "النداهة"، تدور أحداثه حول طبيب شاب يقرر الإقامة في الريف للعيش على ذكريات حبيبته الفقودة، ويشارك في البطولة هاني عادل وعمرو القاضي ولبنى ونس، ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.