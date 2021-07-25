بعد انتشار صورتها مع اللمبي..شيماء سبت تثير شائعات خطوبتها من جديد

انتشرت شائعات تفيد أن الممثلة البحرينية شيماء سبت أعلنت نبأ خطوبتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، ما أثار التساؤلات حول صحة الخبر من عدمه.

شاركت شيماء سبت عبر حسابها على "سناب شات" سؤال إحدى متابعاتها الذي جاء فيه: "ألف مبروك شيماء الله يسعدك..انخطبتي ؟ ..عفية ردي أبي الجواب " ، وجاء ردها بكلمة "نعم" مُرفقًا بإيموجي على شكل وجه ساخر.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مصدق ومكذب، حيث رأى البعض أن سبت تمزح لا غير وقد تعمَّدت إثار الجدل لتتصدر محرك البحث وتصبح ترند، بينما رأى آخرون أنها بالفعل مخطوبة وتحاول إحفاء الأمر.

وأشار البعض أن شيماء سبت أجَّلت زواجها السابق لأنها كانت تعتني بشقيقاتها وبسبب ظروف أخرى لدى والدتها وأبيها منعت ارتباطها، لذلك من المحتمل أنها انخطبت بالفعل.

شيماء سبت واللمبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة تجمع الممثل المصري محمد سعد المعروف باللمبي وشيماء سبت، ويعود عمرها إلى 7 سنوات تقريباً التقطت في إحدى المناسبات التي جمعت الثنائي، وعلِّق عليها: ""زوجة محمد سعد تشبه ممثلة بحرينية"!

ولم تلتزم الممثلة البحرينية الصمت وشاركت الصورة عبر حسابها وارفقتها بتعليق "انا ما اعرف منو كاتب ومنزل بالنت هذه الصورة وكاتب زوجة الفنان محمد سعد"!

وتابعت شيماء "بالفعل هذه صورتي من مهرجان دبي السينمائي عام 2013 وكانت للذكرى وعزيزة عليا فقط للتوضيح".





وعلى الصعيد الفني ، أطلَّت شيماء عبر مسلسل "كحل أبيض" سنة 2020 والذي تدور قصته حول فتاة تدعى رهف تعاني من مشاكل أسرتها والتي من بينها زواج والدها، وعندما يٌعجب بها شاب مهووس يقرر اختطافها، ويبدأ في ابتزازها، فكيف ستواجه الأمر ما بين الشجاعة والاستسلام؟



