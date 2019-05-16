بعد انتقادات عدة..حماده هلال يوضح سبب اختيار سوزان نجم الدين في دور والدته في "ابن اصول"

على ما يبدو أن نسبة كبيرة من الجمهور، لم يعجبه قيام الفنانة السورية سوزان نجم الدين بتجسيد دور الأم لحماده هلال في مسلسل "ابن اصول" الذي يخوض السباق الرمضاني لعام 2019، وسبب ذلك تقارب السن فيما بينهما مما يجعل البعض يراهم حبيبان وليس أما وابنها.

ومن باب التوضيح، خرج حماده هلال للرد على كل من وجه انتقادات للمسلسل، مؤكدًا أن الدور كان بجاجة لسيدة جميلة وصغيرة في السن ويبدو عليها أنها من عائلة ارستقراطية، تغير على ابنها وتحاول دائمًا تعطيل زواجه، مشيرًا إلى أن المشاهد اعتاد على ربط الأم بالسيدات الكبيرات وهذا غير صحيح، لأنه يوجد في الواقع أمهات لا تظهر عليهم الكبر مثل هيفاء وهبي وابنتها زينب، وغادة عبد الرازق وابنتها روتانا.

مسلسل ”ابن أصول“ بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.

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