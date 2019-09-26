بعد انتقاد جرأتها على السجادة الحمراء.. حلا شيحة تثير الجدل برقصها مع شقيقتيها في الجونة! (فيديو)

واصلت الفنانة المصرية حلا شيحة العائدة من الاعتزال نشاطها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وبعد تعرضها لانتقادات بسبب جرأتها في اختيار إطلالاتها على السجادة الحمراء، أثارت حولها الجدل مجددًا بسبب ظهورها في مقطع تقوم فيه بالرقص برفقة شقيقاتها.

وظهرت حلا شيحة في مقطع تداوله عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر في الفيديو برفقة شقيقتيها هنا ورشا شيحة في أحد شوارع الجونة وهن يرقصن على أنغام أغنية "سقفة"، وهي الأغنية الرسمية للمهرجان هذا العام.

ولاقى المقطع ردود فعل غير راضية ومعارضة لما تقوم به حلا شيحة في الآونة الأخيرة، حيث أنها تعتقد بأن ما تقوم به هو أمر يخصها وحرية شخصية، بينما غالبية الآراء من الجمهور تقول بأن حلا شخصية مشهورة وأن انتقالها من النقاب إلى العري والرقص نهاية أليمة وأمر يثير وسيثير الجدل طالما هي مستمرة فيه.

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