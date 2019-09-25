أحمد الفيشاوي يغادر مهرجان الجونة.. هل الشجار مع زوجته ندى الكامل هو السبب؟

استحوذ خبر مغادرة الفنان المصري أحمد الفيشاوي لمهرجان الجونة على اهتمام عدد من المواقع الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعد متابعة عدة مصادر تبين أنه في الوقت نفسه الذي رحل فيه الفيشاوي، كان شجار قد حدث بينه وبين زوجته ندى الكامل استدعى تدخل عدد من الفنانين.

وبحسب موقع "النهار"، فإن المشاجرة كانت في البداية من طرف ندى الكامل التي أوضحت لاحقًا أنها لم تعد تحتمل الحياة مع الفيشاوي بسبب اعتماده على والدته بشكل دائم في أي شيء يخص حياته، وفيما بعد تطورت الأمور إلى درجة تدخل بعض الفنانين لتهدئة الطرفين، لتنتهي القصة بمغادرة الفيشاوي الفندق.

الجدير ذكره أن السبب الذي دفع الفيشاوي لمغادرة الجونة هذا العام -على عكس العام الماضي- وتواجده بشكل كامل طوال المهرجان، هو ارتباطه بأعمال فنية وبدئه في تصوير عدد منها ومن أبرزها فيلم "عقدة الخواجة" الذي أعلن عنه وعن مشاركة كل من هيفاء وهبي ومعتصم النهار في العمل.

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