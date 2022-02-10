بعد تألقها في "البحث عن علا".. ياسمينا العبد تتحول إلى أمير مصرية في مسلسل "Theodosia "

أبدعت الفنانة المصرية الشابة ياسمينا العبد بدورها في مسلسل "البحث عن علا" الذي يعرض على منصة "نيتفلكس العالمية من بطولة النجمة التونسية هند صبري.

وخطفت ياسمينا العبد الأنظار بشخصية "زينة"، صديقة ابنة علا، فقد كان دورها مميزًا في العمل، ومن المقرر أن نراها في عمل عالمي آخر.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أن ياسمينا ستشارك في بطولة مسلسل Theodosia من إنتاج منصة HBO max والذي سيبدأ عرضه بتاريخ 10 مارس القادم، حيث ستؤدي دور الأميرة المصرية صفية.

وتدور أحداث المسلسل حول "ثيو" اللي تخطط لجمع فريق يضم أخيها الصغير "هنري" وصديقهم "ويل" والأميرة المصرية "صفية" من أجل محاربة مجتمع سري يحاول تدمير العالم والقضاء عليه بمساعدة سحر فرعوني مظلم.

ياسمينا تعبر عن سعادتها للمشاركة في مسلسل Theodisa

وخلال إحدى اللقاءات، أعربت ياسمينا عن سعادتها للمشاركة في العمل، وقالت: "أنا سعيدة وفخورة بـ مشاركتى كـ بطلة مصرية في المسلسل الجديد الذى سيطرح على منصة HBO Max، الشخصية التي حضرت لها في أكثر من عام، خاصة وان المسلسل الجديد تدور أحداثه عن علم المصريات " Egyptology"، وأنا ألعب شخصية أميرة مصرية تسافر إلى لندن لتكمل دراستها".

وأضافت:" مسلسل Theodosia يقوم ببطولته 4 ممثلين شباب منهم انا، وجميعم أصحاب جنسية انجليزية، أنا المصرية الوحيدة، ولكننى أتحدث بالإنجليزية طوال المسلسل، بالإضافة إلى أن المسلسل سيعرض في أكثر من 190 دولة حول العالم، بـ جانب دبلجته إلى بعض اللغات".