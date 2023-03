بعد تجاهل إليسا مطالبات حذف أغنيتها مع سعد لمجرد.. أميرة طعيمة يرد

رد الشاعر الغناي أمير طعيمة على مطالبات حذف أغنية "من أول دقيقة" التي جمعت الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد، بعد صدور الحكم بحبس الأخير لست سنوات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

رد أمير طعمية على مطالبات حذف أغنية "من أول دقيقة"



وخلال لقاء له في برنامج "ET بالعربي"، قال طعيمة أن الجماهير ليس باستطاعتها الفصل بين علاقتهم بسعد لمجرد وأزمته الأخيرة، مُضيفًا: "الناس مش عارفة تفصل بين حبنا لسعد، بموجب علاقتنا بيه واللي شوفناه منه، واقتناعنا بفنه وتعامله معانا".

وشدد على أنه لم يبدر من سعد أي تصرف خاطئ في حقه، قائلًا: "عمري ما شوفت من سعد حاجة وحشة، أزمة كبيرة أتمنى يخرج منها على خير بما لا يكون فيه ظلم لأي طرف من الأطراف".

إليسا تتجاهل مطالبات حذف أغنيتها مع لمجرد

ويأتي رد طعيمة بعدما طالب المغردون إليسا بالاعتذار عن تعاونها مع لمجرد، والقيام بحذف الأغنية التي تجمعها من قناة "يوتيوب"، على خطى النجمة العالمية ليدي غاغا التذي خرجت للاعتذار من متابعيها بعد صدرو الحكم بحبس النجم الأمريكي أر كيلي بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء، وعملت على حذف الأغنية التي جمعتهما عام 2012 بعنوان Do What You Want.

إلًا أن الفنانة اللبنانية قررت تجاهل المطالبات وأدَّت الأغنية خلال حفلها الغنائي في جمهورية الدومينيكان، مع عرض الفيديو كليب في الخلفية.