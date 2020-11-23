بعد تدهور وضعها الصحي هذه حقيقة وفاة انتصار الشراح

ترددت العديد من الأنباء خلال الفترة الماضية حول الوضع الصحي للفنانة الكويتية انتصار الشراح، وخاصة بعد تدهور حالتها ونقلها إلى المستشفى وخضوعها لعملية جراحية في الأمعاء، ليصدم الجميع يوم أمس بتصدر خبر وفاتها على المواقع.

وبعد تصدر خبر وفاتها على محركات البحث وإعراب العديد عن حزنه لخسارة أحد الفنانات اللواتي تميزن في عالم الكوميديا الخليجية على مدى سنوات طويلة، خرج الفنان طارق العلي عن صمته ونفى الخبر جملة وتفصيلا وأكد بأنها مجرد شائعات.

وقال الفنان طارق العلي خلال مقطع فيديو عبر حسابه على سناب شات في رسالة موجهة لمحبي الفنانة انتصار الشراح: "أحب أن أطمئنكم وأخبركم أنها بخير، وبصحة وعافية، وأتمنى من الله أن يعطيها طولة العمر".

وتابع العلي: "ما سمعتموه أو رأيتوه من ترويج إشاعة وفاتها، غير صحيحة، وهي بخير ولدى عائلتها حالياً وبين أولادها وأحفادها".

ووجه العلي رسالة إلى مروجي الشائعة، وقال: "بالنسبة لمن يروج الإشاعة، نقول له الله يسامحك ويهديك. وأتمنى أن تنشغل بنفسك وتبتعد عن ترويج إشاعات كهذه".

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