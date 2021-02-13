بعد تصريحاته ضد اللبنانيين: طوني خليفة يطالب بمقاضاة أيمن رضا
بعد تصريحاته ضد اللبنانيين: طوني خليفة يطالب بمقاضاة أيمن رضا
منشور 13 شباط / فبراير 2021 - 04:30
طوني خليفة يطالب بمقاضاة أيمن رضا
هاجم الإعلامي اللبناني طوني خليفة الفنان السوري أيمن رضا ، من خلال برنامجه الذي يُعرض على شاشة قناة LBCI اللبنانية، ليجدد بذلك الجدل حول تصريحات الفنان السوري.
وفي برنامجه قال خليفة إنه يتحدى رضا في ما يتعلق بتصريحه الذي ذكر فيه أن أحد أفراد جهاز الأمن العام اللبناني قال له: (شو جايين تعملوا هون؟ خلصونا منكم بقا).
وأشار خليفة إلى أن عشرات ومئات الفنانين السوريين يدخلون إلى لبنان، ويتم استقبالهم بترحاب، مؤكداً على أن ذلك يحدث أمامه حث قال في رسالته لأيمن رضا: (أتحدى أن يكون الأمن العام اللبناني فعل ذلك، وإحنا أيضاً لما كنا بنطلع على الحدود السورية كنا نعامل أحسن معاملة، الأمن العام اللبناني من أرقى الأجهزة في المحيط)، حسب موقع مجلة ليالينا.
وأكمل خليفة أن اللبنانيين يعامَلون في المقابل بأفضل طريقة على الحدود السورية، وخصوصاً إذا كانوا من المشاهير. وتابع أن جهاز الأمن العام اللبناني من الأكثر رقياً، وطالب خليفة بالتحقيق مع رضا لمعرفة حقيقة ما حدث ومحاسبة المسؤول عنه أمام القضاء.
وفي مداخلة للفنانة ورد الخال، علقت الفنانة اللبنانية على تصريحات الفنان أيمن رضا قالة: (بدنا نعرف ليش صار ها الحديث كله من أساسه، أنا ما بحب الأشيا المجتزئة، فأول شي أنا بدي أعرف حيثيات الموضوع اللي اضطرت الفنان أيمن إنه يحكي هيك، لأن اللي قاله ما لازم ينقال).