بعد تصريحاته ضد اللبنانيين: طوني خليفة يطالب بمقاضاة أيمن رضا

هاجم الإعلامي اللبناني طوني خليفة الفنان السوري أيمن رضا ، من خلال برنامجه الذي يُعرض على شاشة قناة LBCI اللبنانية، ليجدد بذلك الجدل حول تصريحات الفنان السوري.

وفي برنامجه قال خليفة إنه يتحدى رضا في ما يتعلق بتصريحه الذي ذكر فيه أن أحد أفراد جهاز الأمن العام اللبناني قال له: (شو جايين تعملوا هون؟ خلصونا منكم بقا).

وأشار خليفة إلى أن عشرات ومئات الفنانين السوريين يدخلون إلى لبنان، ويتم استقبالهم بترحاب، مؤكداً على أن ذلك يحدث أمامه حث قال في رسالته لأيمن رضا: (أتحدى أن يكون الأمن العام اللبناني فعل ذلك، وإحنا أيضاً لما كنا بنطلع على الحدود السورية كنا نعامل أحسن معاملة، الأمن العام اللبناني من أرقى الأجهزة في المحيط)، حسب موقع مجلة ليالينا.

وأكمل خليفة أن اللبنانيين يعامَلون في المقابل بأفضل طريقة على الحدود السورية، وخصوصاً إذا كانوا من المشاهير. وتابع أن جهاز الأمن العام اللبناني من الأكثر رقياً، وطالب خليفة بالتحقيق مع رضا لمعرفة حقيقة ما حدث ومحاسبة المسؤول عنه أمام القضاء.

وفي مداخلة للفنانة ورد الخال، علقت الفنانة اللبنانية على تصريحات الفنان أيمن رضا قالة: (بدنا نعرف ليش صار ها الحديث كله من أساسه، أنا ما بحب الأشيا المجتزئة، فأول شي أنا بدي أعرف حيثيات الموضوع اللي اضطرت الفنان أيمن إنه يحكي هيك، لأن اللي قاله ما لازم ينقال).

وأضافت: (أنا طالعة أحكي عن الجزء الفني، أنا آخر حد لازم حد يتوجهلي في التعليق على هذا الموضوع لأن نصي سوري، فما راح أترك ذباب ألكتروني إنه يصطاد في الماء العكر، إحنا دايماً بنقول إننا بنشترك ونعمل أعمال مشتركة، ولازم نكون مرتاحين ما في خبث لازم نكون واضحين). و كان الفنان السوري أيمن رضا عبر عن غضبه الشديد تجاه التصريحات التي تداولها اللبنانيين خلال الفترة الأخيرة وهاجموا من خلالها السوريين بشكل، والتي طالت الفنانين والسوريين وكذلك اللاجئين أيضاً، ما جعل الفنان السوري يخرج عن صمته ويرد على الكثير من الأقاويل التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة. وتحدث رضا عن الطريقة التي يعامل فيها اللبنانيين جميع السوريين والتي وصفها بأنها غير لائقة وأنهم ينظرون إليهم نظرة (فوقية)، وأشار خلال حديثه أن اللبنانيين يتعمدون سرقة السوريين بطريقة غير مباشرة وبعدة طرق وذلك من خلال رفع أسعار المواد والسلع عليهم. وعن شهرة الفنانن السوريين قال أيمن رضا إن سبب شهرة الممثل اللبناني هو أعماله المشتركة مع الممثل السوري، إذ إن الفضل كله يعود للدراما السورية. و بعد هجمة الانتقادات التي واجهت الفنان الكوميدي، اضطر إلى ظهور مؤخرا ليؤكد أن كلامه جرى تأويله وأنه لم يقصد أن يفهم على ذلك النحو السيئ، وقال في تصريحات لصحيفة النهار: (طبعاً لا أقصد الشعب اللبناني، ولا أدري لما عمّموها على جميع اللبنانيين)، متسائلاً: (لا أعلم لما أعادوا نشر التصريحات الآن، علماً أنّها قديمة ومضت في حال سبيلها). ولفت إلى أن (هناك من يستغل اللقاء القديم حيث تحدثت عن حادثة فردية ليركب موجة الترند (الانتشار في مواقع التواصل).





