بعد تصريح الوافدين: حياة الفهد تقاضي المسيئين لها

توعد المحامي الكويتي مجبل الشريكة عبر حسابه في موقع التواصل (تويتر) ، بمقاضاة كل من يتداول المقطع الصوتي لموكلته الفنانة الكويتية حياة الفهد ، وأعلن عن رصد جميع التغريدات المسيئة والمقاطع الصوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكتب الشريكة عبر حسابه على (تويتر): ( تم رصد جميع التغريدات المسيئة لموكلتي الفنانة القدير حياة الفهد وكل من نشر مقاطع صوتية لها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وأحذر بعدم نشر أي تسجيل صوتي لها دون إذنها)، حسب صحيفة المرصد.

وكانت تصريحات الفنانة الكويتية قد أثارت جدلا وانتقادات حادة بين مواطنيها والجمهور العربي بعد تصريحاتها التي وصفت بالمسيئة عن (العمالة الوافدة).

وطالبت الفهد بترحيل العمالة الوافدة من بلادها، حيث عبرت عن غضبها الشديد كونهم يزيدون الأعباء والضغط على الدولة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

وعبر النشطاء في تفاعلهم مع وسم #حياة_الفهد عن غضبهم من موقفها وإطلاقها مثل هذه التصريحات، التي قالت فيها (بلدانهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم؟ اطلعهم واقطهم برا والله لو اقطهم بالبر). وذهب البعض إلى حد اتهامها بـ(العنصرية وعدم الإنسانية) .

وعبر النشطاء في تفاعلهم مع وسم #حياة_الفهد عن غضبهم من موقفها وإطلاقها مثل هذه التصريحات، التي قالت فيها ”بلدانهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم؟ اطلعهم واقطهم برا والله لو اقطهم بالبر“. وذهب البعض إلى حد اتهامها بـ“العنصرية وعدم الإنسانية“ .