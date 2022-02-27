بعد تضامنها مع أوكرانيا.. جيني إسبر غاضبة من تداول صورتها وهي تضحك!

أعربت الفنانة السورية ذات الأصول الأوكرانية جيني آسبر عن غضبها واستيائها من استغلال بعض الصفحات اسمها للترويج لهم وزيادة التفاعل على منشوراتهم.

شاركت إحدى الحسابات المختصة بأخبار المشاهير منشور عبر "إنستغرام" يتضمن صورة لجيني آسبر ممسكة بجواز سفرها الأوكراني وابتسامة عريضة على وجهها وإلى جانبه صورة لشقق مدمرة في أوكرانيا بسبب الحرب التي شنتها روسيا عليها.

وأرفقت الصفحة المنشور بتعليق: "جيني إسبر تتضامن مع بدلها الأم ومسقط رأسها أوكرانيا".

وأبدت إسبر استيائها من الصورة المختارة لها، وكتبت: "ما شاء الله بدكون تتفصحنوا تكتبوا خبر حطوا صورة مناسبة عيب ناس عم تموت وانتو تجمعوا لايكات".

وكانت إسبر قد تضامنت مع الشعب الأوكراني بمنشور شاركته عبر خاصية "إنستغرا ستوري" لصورة المباني المدمرة مُرفقةً بكلام باللغة الأوكرانية يبدو أنه دعاء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة، فكتبت إحداهن: "حبيبتي نحنا نعتزر منك ما كنا نعرف امك أوكرانية وكمان متوفية الله يرحمها ويكرمها بالجنة".

وكتبت إحداهن منتقدة وقوف إسبر مع الشعب الأوكراني بينما خذلت السوريين الذي وقفوا ضد النظام السوري، وكتبت : "طيب ليش وقت صارت الحرب بسوريا حضرتك كمان تفصحنتي وقفتي مع القاتل ضد الشعب ولا يلي ماتو من الشعب مو ناس طلعوا يشموا الهوا ويتسيرنوا".

