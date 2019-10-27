جيني إسبر: أسامح خيانة الرجل في هذه الحالة.. وتفضل قصي خولي على معتصم النهار!

فنانة معروفة بجمالها وحضورها، بدأت كعارضة أزياء ونالت ألقاب كثيرة متعلقة بالجمال، هكذا رحب الفنان السوري باسم ياخور بالنجمة السورية جيني إسبر في برنامج أكلناها.

افتتحت الحلقة بسؤال "جيني" عن سبب طلاقها وإخفائها الأمر؟ هل كان السبب عن وجود نية بالرجوع لطليقها؟

جيني أكدت أنها لم تخفي الخبر ومن المستحيل أن تعود عن قرارها وحول السبب الحقيقي للطلاق، أكدت أن هنالك عدة أسباب من بينها الخيانة والأصعب من الخيانة هو الإهمال "إنك تحس حالك ولا شي بالنسبة للشخص التاني".

وأكدت أنها تسامح وتبرر في حالات الخيانة إذا كانت "نزوة" أو انها كانت مقصرة بحق زوجها وأضافت "ما رح أخرب بيت فيو ولاد بسبب نزوة".

بين قصي خولي، طلال مارديني، أو معتصم النهار من تختار زوجا لها بعد انتشار شائعات زواج جمعتها بممثلين ومشاهير عرب؟

الفنانة فضلت استثنا ء معتصم النهار بحكم أنه متزوج، أما طلال مارديني فوصفته بالـ "نسونجي" بعد طلب يدها ويد "شي 10 ممثلات" للزواج على حد تعبيرها، ووجهت تحية له من خلال البرنامج، بناءً على ذلك اختارت قصي خولي لأنها لم ترى حركات أو تسمع شيء عن كونه "نسونجي"، يُشار إلى ان هذه الحلقة تم تسجيلها قبل إعلان خولي زواجه وانجابه.

أما فيما يتعلق بالتجميل، أكدت على تصريحها السابق أن الممثلة المصرية "نبيلة عبيد" هي نموذج للتجميل الزائد، وأضافت في مرحلة عمرية معينة، يكون من الجميل أن تظهر عليك بعض أعراض التقدم في العمر.

إسبر تحدثت عن عمليات التجميل التي أجرتها وقالت: "أنا عمري 38 سنة بعمل فيلر وبوتكس" لكن عندما أصل مرحلة عمرية معينة، أي ما يقارب الـ60 سوف أخفف من الفيلر والبوتيكس وأدع علامات التقدم في العمر تظهر على وجهي"، وأكدت جيني أنها خضعت لـ5 عمليات تجميل في الأنف لتصل إلى الشكل المناسب للكاميرا والشكل الذي يرضيها.

خلال الحلقة رقصت الفنانة رقصة هندية كجزء من التحدي على أنغام إحدى الأغاني الهندية، كما غنت واحدة من أغنيات الديفا اللبنانية "هيفاء وهبي" أحلى وأهضم خبرية.

اختتمت الحلقة بسؤالها عن تصريح سابق لها حول أن الأجور في سوريا لا تتناسب مع القدرات التمثيلية للفنانيين وحول من تستحق أجر أكثربين الممثلتين السوريتيين "أمل عرفة" و"سلافة معمار" لتجيب أنه بحكم الأقدمية "أمل عرفة" تستحق أكثر مع إحترامها لسلافة معمار.

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