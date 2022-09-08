بعد تعرضها لحملة تنمر شرسة: ميرفت أمين تخرج عن صمتها

علقت النجمة الكبيرة ميرفت أمين على تعرضها لجملة تنمر كبيرة عقب تداول صورتها أثناء حضورها عزاء المخرج علي عبد الخالق، حيث استنكرت بعض التعليقات التي تعرضت لتقدم عمرها.

و قالت: النجمة :(بني آدم في عزاء هيبقى عامل إيه؟، ومعنديش رد على الناس اللي بتتكلم على شكل الفنانين وظهورهم في مناسبات العزاء، خليهم يسلوا نفسهم).

و تابعت: (بيتكلموا في العزاء وإن شكلها مهمومة، هل أنا مطالبة أروح العزاء بالميك آب؟ الناس على السوشيال ميديا مش بيقدروا إن فيه ناس ممكن تكون بعيدة عني ومش متواصلة معايا طول الوقت؟ أو بنتي في مكان مش قادرة توصل لي الناس بتتخض، أنا اتعودت على دا من فترة ولكن اللي حواليا بتضايق عشان بيتأثروا مش عارفة ليه الأذية للناس اللي حواليا).

يذكر أن اسم وصور الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، لاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، واحتل مكانة متقدمة في قوائم التريند عبر الشبكات الاجتماعية.

وظهرت ميرفت امين خلال مراسم العزاء،وقد بدت عليها ملامح الحزن والتأثر والتقدم في العمر.ومن بين التعليقات التي صاحبت صورها المتداولة من العزاء عبر مواقع التواصل: (ملامحها تغيرت والكبر تجاوز كل تقاسيم وجهها وكأنها تتألم لفراق أحبتها وتتذكر أيام زمان بحسرة وألم)، (في ناس عم يتنمروا ويسخروا من الفنانة ميرفت أمين بعد آخر ظهور لها، ليه؟ لأنه كبرت والتجاعيد بينت على وجهها.. مجتمعات البوتوكس والفيلر ما عادت تتحمل امرأة بتجعيدة! كيف يعني ميرفت أمين تاركة حالها هيك ومش عاملة ٧٠ عملية ليبين عمرها ٢٠؟ غريب!).