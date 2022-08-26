  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. خبر وفاة ميرفت أمين يزلزل مواقع التواصل الاجتماعي

خبر وفاة ميرفت أمين يزلزل مواقع التواصل الاجتماعي

سهير العابد

سهير العابد

منشور 26 آب / أغسطس 2022 - 03:29
ميرفت أمين
ميرفت أمين

طمأنت النجمة ميرفت أمين ن جمهورها على صحتها نافية شائعة وفاتها، وأكدت أنها بخير وبصحة جيدة الحمدلله، واصفة شائعة وفاتها بالسخيفة مطالبة جمهورها ومحبيها عدم تصديق مثل هذه الشائعات.

اقرأ ايضاًميرفت أمين تنفي زواجها بعمر السبعينميرفت أمين تنفي زواجها بعمر السبعين

هذا و انتشرت في الساعات القليلة الماضية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انباء حول وفاة النجمة المصرية بعد تدهور حالتها الصحية اثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، الامر الذي اقلق جمهورها ومحبيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرفت أمين السينمائية فيلم (أعز الولد)، الذي عرض مؤخرًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سارة نوح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب، جورج عزمي، بطولة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، محمد شاهين، عمرو يوسف، محمود الليثي، كريم العمري.

كلمات دالة:ميرفت أمين

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...