خبر وفاة ميرفت أمين يزلزل مواقع التواصل الاجتماعي

طمأنت النجمة ميرفت أمين ن جمهورها على صحتها نافية شائعة وفاتها، وأكدت أنها بخير وبصحة جيدة الحمدلله، واصفة شائعة وفاتها بالسخيفة مطالبة جمهورها ومحبيها عدم تصديق مثل هذه الشائعات.

هذا و انتشرت في الساعات القليلة الماضية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انباء حول وفاة النجمة المصرية بعد تدهور حالتها الصحية اثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، الامر الذي اقلق جمهورها ومحبيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرفت أمين السينمائية فيلم (أعز الولد)، الذي عرض مؤخرًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سارة نوح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب، جورج عزمي، بطولة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، محمد شاهين، عمرو يوسف، محمود الليثي، كريم العمري.