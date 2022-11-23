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بعد تعرضها لوعكة صحية في لبنان: هذا هو وضع هنا الزاهد الصحي

سهير العابد

سهير العابد

منشور 23 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:37
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تحسنت الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد بشكل كبير، بعد إصابتها بوعكة صحية مفاجئة أثناء التصوير في لبنان خلال الفترة الماضية. وخضعت هنا لبعض التحاليل والفحوصات الطبية، وتم تدعيمها بالمحاليل الطبية والأدوية،

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و نشرت هنا صورة يدها، تكشف بها عن مكان المحاليل، التي خضعت لها عبر خاصية (ستوري) عبر حسابها بموقع (إنستغرام).

وكتبت هنا على الصورة :(الناس اللي فكراني مدلعة في لبنان، أنا طالع عيني ومكان المحاليل أهيه، شكرًا).

وتعود هنا للتصوير مرة أخرى، حيث تصوير مسلسل من 10 حلقات باسم (سيب وأنا اسيب)، ومن المقرر أن تتواجد في التصوير حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل. و يشارك الفنانة البطولة الفنان أحمد السعدني، والمسلسل من إخراج وائل إحسان، وتأليف رنا أبوالريش.


 

كلمات دالة:هنا الزاهد

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