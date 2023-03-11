بعد تعرضه للإنتقادات: زوج نيللي كريم يتخذ هذا القرار

البوابة-بعد تعرض الفنان هشام عاشور زوج النجمة نيللي كريم للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، على خلفية مساعدتها له في دخوله التمثيل من خلال عمله معها في مسلسل (عملة نادرة)، قال هشام عاشور إن تعاونه مع زوجته النجمة نيللي كريم ، سيتوقف بعد هذا العمل، ولن يتعاون معها خلال الفترة المقبلة في أي أعمال قادمة.

و يعتبر تعاون هشام عاشور مع زوجنه النجمة نيللي كريم في (عملة نادرة)، الثاني بعد أن جمعهم مسلسل (روز وليلي) وهو عمل درامي مكون من 10 حلقات عبر منصة (شاهد) كان من المفترض أن يعرض في بداية عام 2023، إلا أن المنصة قررت تأجيله لبعد رمضان المقبل.

يذكر أن مسلسل (عملة نادرة) يضم العديد من الفنانين، أبرزهم جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، فريدة سيف النصر، وكمال أبو رية، ومن تأليف مدحت العدل ومن إخراج محمد جمال العدل، وتدور أحداثه في إطار درامي عن حق المرأة في الميراث بالصعيد،و سيعرض في شهر رمضان المقبل.