بعد تعرضه للهجوم والتهديد.. عباس النوري يعتذر للجيش السوري

تعرَّض الفنان السوري عباس النوري لموجة من الغضب والانتقادات بعدما هاجم حزب البعث السوري الحاكم الذي يرأسه الرئيس بشار الأسد خلال إحدى تصريحاته.لإذاعة "المدينة إف إم".

وفي لقاء جديد مع إذاعة "المدينة إف إم" السورية، اعتذر عباس النوري عن تصريحاته وأوضح أنه لم يقصد إهانة الجيش العربي السوري، وأكد أن تصرحاته اقتطعت من سياقها، وقال: "الجيش السوري يقاتل في أكثر من جبهة وأكثر من معركة، ولولا الجيش العربي السوري لا يمكن أن أستمر في العيش في منزلي أنا وغيري".

وأشار النوري أنا تصريحاته السابقة مسؤول عنها ويعنيها لكن لا بد أن يفهم في سياقه وليس في السياق الذي اقتطع واستفاد منه لأغراض خاطئة تسيء له، وأضاف أن هناك نقص حوار في المجتمع بحاجة لكشف حقائق، وأكَّد أنه تصريحاته كانت في سياق تاريخي بما يخص حكم العسكر، فأول مرة استخدم فيها العسكر في السياسة كان عام 1959 ثم حدثت انقلابات عديدة.

وتابع أنه لم يخطئ لكن إن فهم بطريقة خاطئة فهو يعتذر، وقال: "إذا كان الكلام أثار غضب العسكريين لأنه فهم خطأ عن طريق السوشيال ميديا، أرفع القبعة لهم وأنحني أمامهم، وأنا أخجل لأن دم الشهداء أكبر بكثير من خجلي وخجل كل فرد سوري".

حيدر سليمان يهاجم عباس النوري



وتأتي تصريحات النوري الجديد بعدما هاجم نجل اللواء الراحل بهجت سليمان الفنان عبر منشور شاركه على حسابه "فيسبوك" مُعلنًا أنه يعمل على رفع دعوى قضائية بتهمة الإساءة للحزب، وكتب: "بصفتي عضوا عاملا في حزب البعث العربي الاشتراكي، وكان والدي عضوا قياديا به، وبصفته هو الحزب الذي يرأسه السيد رئيس الجمهورية الذي انتخبته، سأتقدم انا بصفتي مدعيا بالحق الشخصي ومعي عدة رفاق ورفيقات من الأعضاء العاملين في حزبنا العظيم بشكوى ضد المدعو عباس النوري بتهمة الإساءة لكل أعضاء الحزب وتحقيرهم والسب والشتم“.

وطلب حيدر من رفاقه ضم اسمهم للدعوى القضائية.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لقاء عباس النوري، فكتب أحدهم: "أولاً في حال الادعاء باقتطاع الكلام واستخدامه في غير سياق الأولى هو عدم حذف الحلقة السابقة واستخدامها كدليل على ذلك ... لكن ما حدث هو العكس فقد تم حذف الحلقة نظراً لاحتوائها على أفكار يتفق معها جزء كبير من المواطنين السوريين بكون الفساد والقمع والتدهور الاقتصادي والمجتمعي والثقافي في سوريا هو نتيجة ممارسات الدولة السورية بداية من رأس الهرم".

وأضاف آخر: "آه ه ه ه بلد عيشة فيها ظلم بظلم و ما فينا نعبر عن رأينا بس شكينا أمرنا ل الله ، تحياتي إلى السيد عباس النوري و إلى قلبه الطيب".

