بعد تواجده مع حبيبها السابق.. مارت يازجي ينفصل عن ديلان دينيز بشكل مفاجىء

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال النجمة التركية "ديلان دينيز" عن حبيبها "مارت يازجي أوغلو" وذلك بعد مرور أشهر قليلة فقط على علاقتهما.

انفصال مارت يازجي وديلان دينيز بشكل مفاجئ



أعلنت مصادر مطلعة أنباء مؤكدة عن انفصال الفنانة التركية ديلان دينيز عن حبيبها مارت يازجي، وان الاولى قامت بالغاء متابعة الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما يؤكد هه الأخبار.

ولم يتم الكشف بعد عن أسباب هذا الانفصال، الذي جاء سريعًا بعد علاقة استمرت أشهر قليلة فقط، فيما التزم الثنائي الصمت دون أي تعليق على أنباء الانفصال.

تكهنات حول انفصال ديلان دينيز ومارت يازجي



وياتي خبر انفصال دينيز عن مارت مباشرة بعد قضاء الأخير وقتًا مع حبيب ديلان السابق "فوركان انديتش" حيث أنه انضم إليه في خلال حفل مجلة EllE بالاضافة الى مجموعة من الاصدقاء المشتركين.



وأحدثت صورتهما ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومما زاد الضجة انفصال الثنائي مارت وديلان بعد هذه السهرة على الفور، وبشكل مفاجئ وغير متوقع.

ويشار بأن الفنانة التركية قامت بمشاركة أول منشور لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" بعد الانفصال، والذي كشف أنها تستمتع بحياتها مع ارفاق المنشور بـ أغنية "تحررت".

مارت يازجي يتعرض للخيانة من أفراساراتش أوغلو

الجدير بالذكر ان مارت كان قد انفصل قبل مدة عن حبيبته أفرا ساراتش أوغلو التي تشارك في بطولة مسلسل طائر الرفراف وتقدم شخصية سيران، وجاء الانفصال بعد الكثير من الشائعات التي تشير إلى وجود علاقة تجمعها بزميلها في العمل مارت رمضان ديمير الذي يجسد دور فريد.

ومن اللافت ان علاقة صداقة كانت تجمع مارت رمضان ومارت يازجي، ليعلق الجمهور ان الأخير تعرض للخيانة من حبيبته وصديقه.