بعد ثبوت تهمة التحرش عليه: اليوتيوبر أحمد حسن و زوجته ينفصلان

أعلن اليوتيوبر أحمد حسن انفصاله رسميا عن زوجته وأم أبنائه زينب بعد زواج استمر 4 سنوات.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك):(قدر الله وما شاء فعل، بعد 4 سنين زواج كانوا أسعد 4 سنين في حياتنا، وربنا رزقنا بطفلين زي القمر، قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء وبدون أي خلافات، سنبقى أصدقاء دائما وأبدا، وستظل زينب أم ولادي وصديقتي التي أكن اليها كل الاحترام، وأدعو الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها).

يذكر أن إعلان الطلاق جاء بعد أيام من الحكم ضده بتغريمه 20 ألف جنيه في تهمة التحرش بفتاة عبر الإنترنت تدعى سما، وكانت تداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو، تظهر خلاله فتاة (تيك توك)، تروي تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن أثناء محادثة بينهما على تطبيق (واتساب) ومطالبته إياها بإرسال صور شخصية غير لائقة، بالإضافة لمحاولة استدراجها إلى منزله لإقامة علاقة غير شرعيّة.