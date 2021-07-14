هكذا احتفلت فيفي عبده بتخرج حفيدتها من الجامعة...

احتفلت الفنانة فيفي عبده بتخرج حفيدتها شهد الدسوقي ابنة ابنتها عزة، من الجامعة.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها على (إنستجرام) صورة لحفيدتها من حفل التخرج لتشارك جمهورها فرحتها.

وكتبت متمنية لها النجاح دائما قائلة: (ألف ألف مبروك ياحبيبة قلب تيتا يا أحلى شهد الدسوقي في الدنيا مبروك علي التخرج عقبال ما أشوفك عروسة إن شاء الله).

على جانب آخر، كانت فيفي عبده طمأنت جمهورها على حالتها الصحية مؤكدة أنها تتماثل للشفاء وستعود لهم قريبا.

وكانت فيفي عبده مرت بوعكة صحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب (حقنة خطأ) في منطقة الظهر، ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

ولاحقا أعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات (إنستجرام،) عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: (أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي).