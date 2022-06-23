بعد خلافها مع كاريس بشار..سلاف فواخرجي تعاتب أصدقائها

أعربت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي ، عن استيائها وشعورها بالإحباط من تخلي الجميع عنها، بعدما كشفت عن السبب الرئيسي لخلافها مع مواطنتها كاريس بشار، مُشيرةً أنهم من دعموها وحثوها على كشف تلك التفاصيل التي مضى عليها عشرين عامًا.

وكانت سلاف فواخرجي قد كشفت عن سبب خلافها مع كاريس بشار خلال حلولها ضيفةً في برنامج "كتاب الشهرة"، مُشيرةً إلى أن خلافهما بدأ بحضور كاريس حفل زفافها دون دعوة منها، وإقامة عيد ميلادها خلال الحفل مستخدمةً قالب حلوى زفافها.

وخلال لقاء حديث لها في برنامج "ET بالعربي"، قالت فواخرجي: "مو كل العالم عنده موقف بكلمة الحق، ولا كل العالم يحبون التعبير عن موقفهم، للأسف، بس في الآخر ما فيني ألومهم، بس أكيد هنه إللي بيعرفوني، وإللي كانوا معي يعرفون أنني ما فيني أسكت عن كلمة حق، وأكيد توقفت معهم بهذه القصة".

وأضافت: "حتى إللي قالتلي هذه القصة قالت إحنا ما فينا نحكي حتى لا نعرّض أنفسنا للأذى".

وأوضحت سلاف أن هناك تجييش إلكتروني للهجوم عليها، مُشيرةً إلى أن البعض يمتلكون صفحات وهمية وجيش إلكتروني، مؤكدة أنه هناك العديد ممن دعموها إلَّا أن تعليقاتهم كانت تحذف على مرأى من عينها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات سلاف، فكتبت إحداهن منتقدة إستمرارها في الحديث عن الموضوع : "انتي ياسلاف ماخليت احد ماتهاوشتي معاه مره اصاله ومره باسم ياخور ومره فنانات مصر وانك بتجلسينهم ببيوتهم بس كاريس مالها اي مشاكل الكل يحبهاوكل يوم تعيدين وتزيدين بهاالموضوع الشخصي الي مايهمنا كمتابعين احنا يهمنا الاعمال الفنيه وسوالف نسوان الحاره خليها في الحاره احنا وش دخلنا بعرسك".

وأضافت أخرى: "ما اسئلك صار البعض يملك صفحات وهمية لما شافت الكل وقف مع كاريس حبيبتي كاريس وين وانتي وين بدك ١٠٠ سنة لتوصليلها يلا روحي نامي حبابه".

سلاف فواخرجي تكشف سبب خلافها الطويل مع كاريس بشار

وتحدثت الفنانة السورية خلال البرنامج عن سبب الخلاف الطويل مع زميلتها كاريس بشار كاشفة عن سبب صادم فيما يتعلق بهذا الأمر، وقالت فواخرجي بهذا الخصوص: "اللي صار انه.. اجت على عرسي وهي غير معزومة.. واجت خربتلي عرسي وكانه انقلب المكان لحفلة راس السنة او اي حفلة اخرى".

وأضافت: "وانا قاعدة عروس ومبسوطة وكذا.. كانوا بدهم يجيبوا التورتة مع السيف.. شفت السيف اجا وما شفت التورتة.. جايبين قالب جاتوه وعملت عيد ميلادها في عرسي وهي مو رفيقتي ولا بعرفها ولا معزومة.. والسيف الي كنت لازم انا اقطع فيه.. اخدته على طاولتها وقطعت فيه الجاتوه.. ووقفت هي 4 و5 معها وعملت عيد ميلاد في عرسي".

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة بين الجمهور، الذي تساءل عن سبب تصرف كاريس بشار، فيما ابدى عدد كبير من الجمهور استغرابهم وشكك البعض بالرواية.