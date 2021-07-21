بعد دخولها في غيبوبة: شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن وضعها الصحي

طمأن الفنان وائل عبد العزيز، جمهور ومحبي شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، على حالتها الصحية، مؤكدا أنها تتحسن حاليا وأفضل من الأيام السابقة.

وكتب عبد العزيز، عبر حسابه على موقع (فيسبوك):(الحمد لله أحسن كتير من امبارح).

وكانت مصادر طبية مقربة من أسرة النجمة ياسمين عبد العزيز، قد كشفت عن تفاصيل حالتها الصحية وطبيعة العملية الجراحية التى أجرتها وتسببت فى دخولها غرفة العناية المركزة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت المصادر الطبية أن ياسمين عبد العزيز دخلت المستشفى يوم السبت الموافق 11 يوليو/تموز الجاري، لإجراء عمليه (تكيس المبايض)، خاصة أنها كانت تعاني من وجود أكياس دهنية على المبيضين، إضافة إلى إجرائها كذلك عملية (شد بطن)، وبعد ذلك حدثت بعض المشاكل مثل زيادة عدد ضربات النبض، ونقص الأكسجين في الدم، مما جعلها مستمرة فى العناية المركزة حتى الآن لتلقي العلاج اللازم.

و كان الفنان أحمد العوضي، قد طلب الدعاء من الجمهور مجدداً لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها غرفة العمليات.

كتب أحمد العوضي: (يمكن ببان قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا ... أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة ... أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه ... بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه).

وتابع قائلًا: (انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مره ... وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا .. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك).

واختتم أحمد العوضي، حديثه قائلاً: (قومي عشان انا بحبك... بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته .. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبه مرت علينا ... اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي .. انا بحبك .. ادعولها تقوم بالسلامه زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق .. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم).