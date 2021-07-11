ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها الفلبينية.. وزوجها يهدد المتآمرين!

اتهمت صفحة غير موثَّقة تدعو للمطالبة بحقوق المرأة عبر موقع "فيسبوك" الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز بإقدامها على تعذيب خادمتها الفلبينية، حيث نشرت رسائل ووثائق تؤكد حدوث الواقعة.

ولم يستطع الممثل المصري أحمد العوضي الوقوف ساكتاً على حملة التشويه التي تتعرض لها زوجته ياسمين عبد العزيز وذلك بعدما نشرت جريدة مصرية معروفة الخبر، فتوجَّه عبر حسابه على موقع "فيسبوك" وشارك منشور يرد من خلاله على الاتهامات المغرضة.

نشر أحمد العوضي منشور يوم الجمعة الماضي، جاء فيه: "الرجاء من المصري اليوم الجريدة التي أعتز بها وأكن لها كل الاحترام والتقدير تحري الدقة.. السادة الصحفيين زملائي بيبعتولي إن الخبر ده بيتبعتلهم من رقم دولي".

وتابع: "طبعاً حملة التشويه ضد ياسمين معروفة ومعروف مين وراها، وأنا لحد دلوقتي ساكت احتراماً للجمهور المحترم

لكن زوجتي خط أحمر .. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع .. وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترماً للجمهور المحترم وإعمالاً لقول سيدنا عمر ( أميتو الباطل بالسكوت عنه )، وإعمالاً لقول الامام الشافعي ...( اذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت )".

وأضاف: "حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين ما هي إلا محاولات بائسة لن تُجدي نفعاً.. فها هو خبر قد نشرته صفحة أعدت خصيصاً لياسمين .. تاريخ الصفحة من ثلاثة أيام ... أنا لن أتجاوز احتراماً للجميع ورجاء مني لمن تسول له نفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة ... ونبطل اللجان واللجان المضادة .. والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير".

وهدد العوضي كل من يحاول تشويه صورة زوجته، وكتب: "إذا استمرت هذه الحملة سوف أكشف الكثير والكثير".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على المنشور ودعم النجمين في محنتهم، فكتب أحدهم: " ربنا يحميكم ويحفظكم انت راجل جدع مصري أصيل بحبكم وبحب حبكم ربنا وربنا يبعد عنكم كل الشرور طول ما انتم مع بعض محدتش هيقدر يكسركم وربنا معاكم.. انت قمرات".

وعلَّق أحدهم: " ياقلبي انتي ربنا يبعد عنك اي شر واحنا مش بس بنحبك انتي وحدة من كل بيت مصري مستحيل اي حد يتكلم عليكي واحنا هانصدق، ياسمين عبدالعزيز وحدة مننا، ربنا يصلح حالك ويحفظك ويبارك في جوزك وعيالك يارب".

وكتبت إحداهن مدافعة: " والله تطلعوها ام اربعة واربعين تطلعوها مصاصة دماء الجن الأزرق فيها العفاريت السودة برضو بنحبهاااااااااااااااااااااااااااا، ولا هيفرق معانا ياسمين دي القمر العشق الجمال الزوء الأدب واي كلمة عليها اقسم بالله بتخلينا نحبها اكتر".

ياسمين عبدالعزيز والإقامة الذهبية

وفي وقت سابق، أعلنت عبدالعزيز خبر منحها الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عبر نشر سلسلة صور لها في الإمارات مُرتديةً فستان برتقالي اللون وممسكة بباقة من الورود، وأرفقتها بتعليق: " سعدت بالحصول علي الاقامة الذهبية بدولة الامارات العربية الشقيقة".

وخضعت الممثلة لجلسة تصوير جديدة أمام برج خليفة مرتديةً فستان أسود أنيق.