بعد رحيل والده بأيام قليلة..أحمد الفيشاوي يروّج لفيلمه الجديد وتطاله الانتقادات!

تعرّض الفنان المصري أحمد الفيشاوي لبعض الانتقادات يوم أمس، وذلك بسبب قيامه بنشر بوستر فيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، عبر حسابه على إنستغرام، حيث لم يمر على وفاة والده الفنان فاروق الفيشاوي إلّا أيام قليلة ولا زال البعض يقدم التعازي في وفاته حتى الآن.

وانتقد البعض تصرف الفيشاوي وإنهائه حالة الحداد على والده بهذه السرعة، حيث كتب له أحد متابعيه قائلًا: "اهدا شوية حتى بعد الاربعين بتاع ابوك"، بينا قال له هذا المتابع: " الله يرحم ابوك، والدك انتقل الى دار الاخره، بس من الأدب و الأصول و اكرام الميت خاصة ان المتوفي والدك يعني اقل شي اصبر أسبوع و بعدين تابع شغل".

من ناحية أخرى، اجتمعت العديد من الآراء في صالح الفيشاوي، وغالبية التعليقات أيدته بأن يستمر في عمله بشكل طبيعي، لأن الحزن في القلب، ولو كان والده فاروق الفيشاوي لا يزال حاضرًا، لكانت الفرحة ملأت قلبه بسبب رؤية ابنه شخص ناجح ومميز.

وكان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي قد وافته المنية صباح الخميس الماضي عن عمر 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، والذي أعلن عن اصابته به خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي العام الماضي.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: