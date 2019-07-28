بالفيديو: طبيب فاروق الفيشاوي يكشف السبب الرئيسي الذي أدى إلى وفاة الفنان..شاهدوا ما قاله!

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني في مصر، وذلك بعد أخبار الموت المتتالية في فترات متقاربة خلال الآونة الأخيرة، فبدأ الأمر بوفاة محمود الجندي، ولحقه فيما بعد عزت أبو عوف، وخلال اليومين الماضيين توفي فاروق الفيشاوي.

وفي مداخلة هاتفية خلال إحدى البرامج على القنوات المصرية، كشف الطبيب المعالج للراحل فاروق الفيشاوي عن التفاصيل الخاصة بحالته الصحية قبل وفاته، وذكر خلال كلامه السبب المباشر الذي أدى إلى وفاة الفنان المصري على الرغم أنه أعلن العام الماضي عن إصابته بمرض السرطان.

وأكد الطبيب حمدي عبد العظيم أن سبب وفاة فاروق الفيشاوي هو تعرضه لمرض مركب بعد إصابته بتليف وورم كبدي لدرجة متاخرة نتيجة التهابات فيروسية، وأوضح أن الفنان الراحل كان يستجيب للعلاج في البداية، إلّا أن الحالة كانت متأخرة وحدث ما حدث.

يشار إلى أن فاروق الفيشاوي انتقل فجر يوم الخميس إلى رحمه الله تعالى عن عمر ناهز الـ67 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان الذي أعلن عنه سابقًا خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية عام 2018، تاركًا خلفه رصيدًا فنيًا وبصمة في هذا المجال لا يمكن أن تنسى.

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