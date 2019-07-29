صورة صادمة لفاروق الفيشاوي قبل وفاته بساعات تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي!

سيطر الحزن على قلوب المحبين للفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي، والذي وافته المنية يوم الخميس الماضي بعد صراع مع مرض السرطان، ودخوله في غيبوبة كبدية في إحدى المستشفيات في جمهورية مصر العربية.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت صورة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وتداولها العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى بعض المواقع الفنية، وتم التأكيد من قبل جزء كبير من روّاد ونشطاء السوشيال ميديا بأن الصورة قبل دخوله المستشفى بساعات قليلة.

وكان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي قد أعلن عن إصابته بمرض السرطان العام الماضي، وذلك أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وقال أمام الجميع في وقتها أنه لن يسمح للمرض بالانتصار عليه ولن يعطيه أي أهمية.

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