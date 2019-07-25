فاروق الفيشاوي يخسر معركته مع مرض السرطان و يرحل

توفي النجم المصري فاروق الفيشاوي عن عمر ناهز ٦٧ عاما بعد صراع من مرض السرطان، ومن المقرر أن تقام صلاة جنازة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود .

وكان الفيشاوي أعلن العام الماضي إصابته بمرض السرطان خلال كلمة له في مهرجان الإسكندرية السينمائي. ودخل الفيشاوي مؤخرا في غيبوبة كبدية إثر توقف كبده عن العمل.

و أفنى الفيشاوي حياته خدمة لفنه، وقدم عشرات الأدوار المميزة فى السينما والتلفزيون والمسرح، وحصد عدة تكريمات من مهرجانات داخل وخارج مصر.

يذكر أن الفيشاوي تزوج من الفنانة سمية الألفي ثم انفصل عنها لاحقا وهو والد الفنان أحمد الفيشاوي.