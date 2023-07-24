بعد زعمه رؤية النبي.. نجم "ذا فويس كيدز" خالد الفايد يعلن عودته للغناء

لم تمضٍ سوى أشهر قليلة على إعلان الفنان الشاب خالد الفايد، نجم برنامح "ذا فويس كيدز"، اعتزاله الغناء نهائيًا بعد رؤيته النبي صلَّ الله عليه وسلم في المنام، حتى عاود الرجوع عن قراره لافتًا إلى أنه جرى التلاعب به باسم الدين.

خالد الفايد يتراجع عن اعتزاله الغناء

في التفاصيل، توجَّه الفايد عبر حسابه في "فيسبوك" معلنًا عن عودته للفن، مشددًا على أن تركه هذا المجال كان خطأ فادحًا نتج عن سماعه كلام الآخرين الذين تلاعبوا به واستغلوه.

وكتب في منشوره: "أكبر غلطه عملتها ف حياتي أني سمعت كلام الناس..كنت مخلص من قلبي ..لكن شفت منهم عكس كدا وربنا يكفيكم شر اللعب ف الودن والكلام الفارغ ..ربنا يبعد عنكم اي حد بيستغلكم ويضحك عليكم باسم الدين..ربنا يبعد عنكم اي حد عامل فيها مولانا وهو عطاط".

ولفت إلى أنه تسرع بقراره، و أساء لمهندس الصوت المصري هاني محروس، قائلًا: "غلطت في هاني محروس غلط كبير بسبب اني اديت ودني للناس وسيبتهم يتكلموا ويولعوا براحتهم..اوعي تسلم ودنك لحد وتخليه يبخ فيها سموم.. دا درس اتعلمته حبيت اوضحه علشان محدش يقع في نفس غلطتي".

وبعدها بساعات، شارك صورة له مشددًا إلى أنها المرة الأولى التي ينام فيها مرتاح البال قائلًا: "حلو اوي انك تعمل الحاجه اللي بتحبها وتسيبك من كل القيود والافكار الرجعيه..اول يوم انام مرتاح نفسيا وحاسس اني بعمل حاجه صح ولقيت نفسي وطردت الافكار الهدامه من دماغي..انتصرت علي نفسي الحمد لله".





اعتزال خالد الفايد