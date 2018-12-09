أصالة نصري ورانيا يوسف

سخرت الفنانة السورية أصالة نصري من الفنانة المصرية رانيا يوسف بسبب تبريرها الأخير حول واقعة فستانها، إذ كانت يوسف قد صرحت في وقت سابق أن "بطانة" فُستانها كانت قد ارتفعت وهو الأمر الذي تسبب بظهورها بهذا الشكل الجريء، وهو التبرير الذي وصفه الكثير بـ "المضحك" وغير المنطقي.

ووجهت نصري في حفلها الأخير بالكويت سؤال للجمهور حول فستانها فيما إذا كان شفاف او يكشف ما متحته وأضافت مُمازحة بانها ترتدي 6 بطانات، ليبدأ الجمهور بالضحك على ما قالته.

وتعليقًا على ما قامت به أصالة نصري، صرحت الفنانة رانيا يوسف خلال مداخلة هاتفيه لها مع برنامج الحكاية انها سمعت من الناس ما قالته أصالة ولم تشاهده إلا انها مُتاكدة بأنها لم تقصد الإساءة.

وكشفت يوسف للإعلامي عمرو أديب أنها تلقت عرض للمشاركة في فيلم أجنبي بعد حادثة فستانها الأخيرة.

يُشار إلى ان الفنانة المصرية رانيا يوسف كانت قد أثارت موجة من الجدل مؤخرًا بسبب فستانها الجريء والفاضح الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

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