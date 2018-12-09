رحيل أحد نجوم المسلسل الشامي "باب الحارة"

انتقل إلى الرفيق الأعلى مساء يوم السبت الـ8 من ديسمبر لعام 2018 الفنان السوري الذي كان قد شارك في المسلسل الشامي الشهير "باب الحارة" بشخصية "أبو تيسير" وهو الفنان أكرم التلاوي الذي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ63 عامًا بعدما أجرى عملية القلب المفتوح.

وشارك الراحل في أعمال درامية أخرى مثل عمر الخيام، وعز الدين القسام عام 1981، وقمر بني هاشم عام 2009، وقلوب دافئة وأخوة التراب وتمر حنة وليالي الصالحية والخط الأحمر، وآخر أيام الحب وصدق وعده وزمن البرغوت وخان الدراويش وجنان نسوان.

وكان كل من فادي صبيح وفراس ابراهيم وباسم ياخور وعلاء قاسم وتولاي هارون وأيمن زيدان والعديد من نجوم الفن في سوريا قد نعوا وفاة الراحل أكرم تلاوي ودعوا له بالرحمة والمغفرة وأن يدخله الله فسيح جنانه.

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