بعد سنوات طويلة..شقيقة سعاد حسني تكشف سرًا يتعلّق بجثمان الراحلة وهذا ما قالته!

أوضحت جيهان عبد المنعم شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني حقيقة الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا حول حلق شعر الأخيرة بالموس قبل وفاتها، وذلك بعد مرور 20 عامًا.

وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على رحيل السندريلا، قالت شقيقتها من الأم جيهان عبد المنعم في تصريحات جديدة لليوم السابع أن سعاد حسني كان شعرها طويلًا جدًا وقت وفاتها، وعندما تم تغسيلها قاموا بتضفير شعرها الذي كان يصل لنصف ظهرها.

وأضافت عبد المنعم: "نادية لطفي وسميرة أحمد ورجاء الجداوي سمعوا هذا الكلام قبل وصول جثمان سعاد حسني، وعندما وصل الجثمان قمت أنا وأختي بتغسيل سعاد ولم يرها أحد غيرنا وظهر أن هناك كسر في الجمجمة من الخلف وأنها سقطت على جانبها".

من ناحية أخرى، قال الفنان المصري سمير صبري أن وفاة الفنانة المصرية سعاد حسني لم يكن ناجمًا عن الانتحار بالسقوط من شرفة منزلها في لندن، مضيفًا أنه وبحسب التقرير الشرعي لم يكن هناك كسر في الجمجمة وهو ما يشير إلى أنها لم تسقط من الشرفة كما تم تداوله خلال السنوات الماضية.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: