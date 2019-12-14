بعد سنوات من الغياب: جومانا مراد تعود بفيلم (يوم 13)

تعود الفنانة السورية جومانا مراد إلى السينما بعد غياب 6 سنوات، من خلال فيلم (يوم 13) تأليف وإخراج وائل عبد الله، حيث تعاقدت بشكل رسمي على العمل، وتبدأ تصوير أول مشاهدها فيه الأسبوع المقبل، وتجهز نفسها للحضور إلى القاهرة لعقد بروفات أخيرة على الشخصية قبل بدء التصوير، حسب موقع اليوم السابع.

فيلم (يوم 13) يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب في نفس الوقت وينطلق تصوير أول مشاهده الاثنين المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، دينا الشربيني، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف خلال الأحداث.

و تزوجت جومانا نهاية عام 2013 من المحامي الأردني دكتور ربيع بسيسو ومن وقتها وهي متغيبة عن الحياة الفنية حيث انشغلت بحياتها الجديدة بعد الزواج حتى أنجبت مولودها الأول في بداية هذا العام حيث انتظرته كثيراً بعد سنوات من الزواج، الا أنها في الفترة الحالية تتطلع للعودة الى نشاطها الفني مرة أخرى وتبحث في العروض المقدمة لها.