بعد شائعات حملها شيرين تنفي الخبر على المسرح خلال حفلها في اليوم الوطني الـ89 للسعودية (فيديو)

حلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ضيفة على الأراضي السعودية، لتكون من بين الفنانين المدعوين لإحياء حفل غنائي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89، واستغلت الفرصة أثناء تواجدها على المسرح لتخاطب الجمهور في عدة مواضيع وأبرزها نفي شائعة حملها ومرضها بعد فترة من غيابها خلال الصيف.

وبطريقة عفوية، قامت شيرين بنفي خبر حملها بشكل قاطع قائلة: "أنا لست بحامل"، وذلك مع بداية مطلع إحدى أغنياتها التي كانت تنوي أداءها على المسرح، ليتفاعل معها الجمهور الذي ظل طوال الصيف يتلقى أخبار حملها وتواجدها في أمريكا لولادة طفلها هناك.

وكانت شيرين قد عادت مؤخرًا إلى نشاطها المعهود على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بكتابة تغريدة شكرت عبر حسابها على تويتر شكرت فيها كل من سأل عنها خلال فترة غيابها، خاصة بعدما قام محبوها في الفترة الأخيرة بتدشين وسم "اشتقنالك شيرين".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: