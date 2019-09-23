صورة ناهد السباعي برفقة صديقتها تثير الجدل والجمهور يعلّق: "ملابس رديئة جدًا"!

اشتعلت حالة من الغضب في التعليقات التي اجتاحت حساب الفنانة المصرية ناهد السباعي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب مشاركتها لصورة تجمعها بصديقتها الستايلست مي جلال خلال تواجدهما في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأرفقت السباعي الصورة التي نشرتها برفقة الستايلست مي جلال بتعليق وجهت فيه الشكر لها بعد اهتمامها بإطلالاتها خلال المهرجان وقالت: " نحن مع بعضنا الآن وشخص مثلك يجب أن يبقى في قلبي، شكرًا لأفضل ستايلست مي جلال".

إلّا أن الجمهور كان لديه رأي آخر حول الصورة التي نشرت، وصب عدد كبير جام غضبه على الوسط الفني في مصر وعلى جرأة الفنانات في اختيار ملابسهن خلال فعاليات مهرجان الجونة، إلى جانب تعليقات ساخرة كهذا المتابع الذي كتب قائلًا: " ياناهد ياحبيبتي شكلك نسيتي ونزلتي بقميص النوم".

في حين كتبت متابعه لناهد السباعي رأي آخر وقالت: " صراحة ملابس رديئة جدا غير موفقة لا انتي ولا صديقتك ممكن الواحد يكون فمنتهى الشياكة والجمال من غير عري".

على الصعيد الفني، تعمل حاليًا الفنانة ناهد السباعي على دورها في فيلم التشويق والإثارة "ماكو" إلى جانب عدد من النجوم وأبرزهم منة فضالي ومنذر رياحنة وسارة الشامي، وهو فيلم مستوحى من قصة حقيقية حول عبارة سالم اكسبريس.

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