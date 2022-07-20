بعد شائعات حملها.. علا الفارس تهدد بمقاضاة من يحاول التشهير بها

بعد انتشار شائعات حملها بطفلها الأول، خرجت الإعلامية الأردنية علا الفارس ببيان تهدد فيه كل من يحاول نشر الشائعات الكاذبة التي تخص حياتها الشخصية والعائلية.

علا الفارس تهدد مروجي الشائعات

وفي بيان شاركته عبر خاصية إنستغرام ستوري، أكَّدت علا الفارس أنا عملت على تكليف المكتب القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، ولبنان، والأردن على اتخاذ كاة الاجراءات القانونية بحق كل من يعمل على نشر شائعات مغرضة لا صحة لها، هدفها الإساءة لسمعتها والتشهير بها، وتشويه صورتها، والمساس بحياتها الشخصية.

ولفتت أنها لن تقبل بالتعرض لحياتها الشخصية؛ لما تتمتع به من قدسية.

وأشارت أنها بصدد تحريك دعاوي قضائية تجاه أي تصرف أو تعليق أو تداول من قبل المتابعين يمس حياتها الشخصية، وأكَّدت على ثقتها بفريقها القانوني، الذي سبق له أن انتصر على شخصيات اختبأت خلف أسماء مستعارة.

تداول شائعات حمل علا الفارس

ويأتي البيان، بعدما أثارت الإعلامية الأردنية التساؤلات حول حقيقة حملها، بعد نشرها عدة صورة لجلسة عشاء رومانسية تجمعها بزوجها أمام شاطىء البحر، ظهرت بها بوزن زائد.

في إحدى الصور، تظهر الفارس جالسةً على الكرسي مُرتديةً فستانًا أبيض جاء بقصة ضيقة مستعرضًا منحنيات جسدها، حيث لاحظ متابعوها الزيادة الملحوظة في وزنها، بالإضافة إلى انتفاخ بطنها، رغم محاولاتها إخفائه بجلسوها إلى جانب الطاولة.

كما شاركت متابعيها صورة ليدها ويد زوجها ممسكين بحجر كتب عليه كلمة "حلم"، بينما يرتديان أساور من الخرز الأزرق المُزيَّن بخرزة زرقاء لمنع الحسد.

وانهالت التعليقات المباركة والمهنئة، رغم أنها لم تؤكد أو تنفي خبر حملها، فكتبت إحداهن: "كنك حامل ❤️ أن شاءالله"، وعلَّقت أخرى: "حليانه و كأنك حبلانه ببنت"، وأضافت أخرى "علا مبروك شكلك حامل ".



