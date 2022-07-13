علا الفارس تنتظر مولودها الأول؟ صورة لها بوزن زائد

علا الفارس تنتظر مولودها الأول!!

أشعلت الإعلامية الأردنية علا الفارس مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستغرام، أثناء احتفالها برفقة زوجها في جلسة عشاء رومانسية أمام شاطىء البحر.

استعرضت علا الجلسة الرومانسية، فتظهر الطاولة مُزينة ببتلات الورود الحمراء بينما تطل على منظر خلاب لمياه البحر وغروب الشمس الرائع.







علا الفارس تثير شائعات حملها

في إحدى الصور، تظهر الفارس جالسةً على الكرسي مُرتديةً فستانًا أبيض جاء بقصة ضيقة مستعرضًا منحنيات جسدها، حيث لاحظ متابعوها الزيادة الملحوظة في وزنها، بالإضافة إلى انتفاخ بطنها، رغم محاولاتها إخفائه بجلسوها إلى جانب الطاولة.

كما شاركت متابعيها صورة ليدها ويد زوجها ممسكين بحجر كتب عليه كلمة "حلم"، بينما يرتديان أساور من الخرز الأزرق المُزيَّن بخرزة زرقاء لمنع الحسد.

وانهالت التعليقات المباركة والمهنئة، رغم أنها لم تؤكد أو تنفي خبر حملها، فكتبت إحداهن: "كنك حامل ❤️ أن شاءالله 😍".

وعلَّقت أخرى: "حليانه و كأنك حبلانه ببنت"، وأضافت أخرى "علا مبروك شكلك حامل ".

وأثنى العديد من المعجبين على جمالها الملفت مع زيادة وزنها، فكتبت إحداهن: "تبارك من خلق الجمال فجمّلك".

وفي وقت سابق، كانت علا قد أشارت في عدة مقاطع فيديو أنها تشعر بالتعب والإرهاق وبعض الدوخة، لافتةً إلى أنها أجرت العديد من الفحوصات، مُلمحةً إلى أن هناك أخبار سارة ستكشفها لاحقًا؛ ما قد يدل على حملها.

وكانت قد تزوجت علا في شهر سبتمبر العام الماضي في فندق الفيرمونت في العاصمة الأردنية عمان.

ولم تعلن الفارس عن زواجها أو تلمِّح لارتباطها سابقًا، إذ أنها من الشخصيات التي تفضل الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية.

من هي علا الفارس؟

ولدت علا الفارس في السادس من نوفمبر عام 1985 في العاصمة الأردنية عمان، انتهت تعليمها الثانوي بعمر 16، وانتهت دراستها الجامعية بمجال الحقوق بعمر الـ19.

وتعتبر الفارس واحدة من أشهر الإعلاميات في العالم العربي وأشهرهن، فقد اقتحمت عالم الصحافة والإعلام بعمر الـ17 وتعتبر أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بحسب "مجلة أوك البريطانية".

ويتابع علا الفارس عبر حسابها على "إنستغرام" أكثر من 6.5 مليون متابع وأكثر من 5 ملايين متابع على موقع "تويتر".