بعد صورته الصادمة..حبس نجل إيمان البحر درويش 3 سنوات

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية أمرًا بحبس الشاب إسلام، نجل الفنان المصري إيمان البحر درويش بالسجن لمدة 3 أعوام، بتهمة القتل غير العمد، بعد اصطدامه بطفل يبلغ من العمر 9 أعوام أثناء قيادته السيارة بسرعة جنونية تحت تأثير المخدرات.

حبس نجل إيمان البحر درويش

وقضت المحكمة في القضية رقم 3387 لسنه 2023 جنح سيدي جابر، بتغريم إسلام 50 ألف جنيه، في الاتهامات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وانقضاء الدعوى الجنائية عن التهمة الخامسة والسادسة للتصالح، وإثبات ترك المدعين بالحق المدني للدعوى المدنية، وألزمتهما بمصاريفها، ومصادرة العينة والزجاجات المضبوطة، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية في اتهامه بتعاطي المخدرات، وقيادة سيارته تحت تأثير المخدر.

ويُشار إلى أن قاضي المعارضات بمحكمة سيدي جابر في الإسكندرية، عمل على تجديد حبس المتهم 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أثبت التقرير الطبي والتحاليل على أن المتهم كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول، وبسرعة جنونية.

وانتهت النيابة بحبس المتهم عقب تسلمها نقرير مشاهدة محتوى كاميرات المراقبة، والتقرير الفني الخاص بمعاينة آثار الحادثث، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث حول الواقعة، فضلًا عن أقوال شهود العيان.

صورة صادمة لـ إيمان البحر درويش

ويأتي القرار، بعدما أثارت أمنية، ابنة إيمان البحر درويش، قلق محبي والدها بنشرها صورة لها بحالة يرثى لها عبر حسابها في "فيسبوك"، وكتبت: "سيشهد التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش".

وظهر درويش في الصورة بجسد نحيل، ووجه شاحب، وعلامات الوهن والضعف بادية على ملامحه.