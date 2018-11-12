سما المصري

عادت مرة أخرى الرّاقصة الإستعراضية سما المصري لنشر صور جريئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعلانها بشكل رسمي عن توبتها وامتناعها عن مشاركة أي صور مثيرة، وحتى أنها قامت بحذف القديم منها.

ومؤخرًا، شاركت سما صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة كشفت فيها عن أكتافها، وقامت بوضع مكياج صارخ وحاولت تقليد وقفة اللاعب الرياضي كريستيانو رونالدو، وما زاد الطين بلة، حينما ردّت على إحدى تعليقات المتابعين الذي قال لها: "مش كنتي توتبي؟" فردت: "كانت كذبة".

وانهالت التعليقات فيما بعد من كل صوب تجاه سما المصري، والعديد من المتابعين استغرب كيف لها أن تقوم بدور الفتاة التائبة والتي تريد أن تلتزم وتظهر بمظهر محتشم وبعد ذلك تعود تدريجيًا للتعرّي والإثارة كما كانت في سابق عهدها، وكتبت لها إحدى المتابعات وقالت:

"كنت متاكده انك عمرك ماهتتغيري ولا عمرك هتكوني محترمه في لبسك ولا اي حاجه انتي بالذات عمري ماصدقتك وكنت بقول كلها ايام هترجع تاني واهو رجعتي زي الاول لو شفتك بتصلي بعيني هقول دي مستحيل تكون سما ابدا ربنا يصلح منك".