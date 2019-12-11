بعد ضجة مرض "البهاق".. رامي جمال يثير الجدل بتغريدة غامضة ويعلن خروج هؤلاء من حياته!  (صور)

عاد الفنان المصري رامي جمال، من جديد لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تغريدة غامضة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" وجه من خلالها أسئلة تشير إلى مروره بحالة حزن في الفترة الحالية بسبب موقف ما.

وكان رامي قد أثار ضجة واسعة بعدما أعلن إصابته بمرض "البهاق"، وتفكيره في اعتزال الغناء، إلا في حالة إذا تقبله جمهوره والوسط الفني بمرضه، مشيرًا إلى أنه غير قابل للعلاج.

وقال في التغريدة: "هي ليه الناس بتزعل لما نعاملها بمعاملتها، ليه دايما منتظرين العطاء من جانب واحد؟".

وتابع معلنًا خروج بعض الأشخاص من حياته بقوله: "ليه دايما واثقين إننا هنفضل نستحمل ومش هيبقى لينا رد فعل أو هنتغير، مفيش مكان في حياتي لأي حد مؤذي، من النهاردة مهما كانت أهميته".

هي ليه الناس بتزعل لما نعاملها بمعاملتها ليه دايما منتظرين العطاء من جانب واحد ليه دايما واثقين اننا هنفضل نستحمل ومش هيبقالنا رد فعل او هنتغير مفيش مكان في حياتي لأي حد مؤذي من انهارده مهما كانت أهميته #كفايه — Ramy Gamal (@RamyGamal) ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

وعلى "إنستغرام"، أعاد رامي نشر تغريدته، وعلق قائلًا: "مش معني الاحترام إن الواحد يعيش ساذج مش معني تفويت أخطاء الآخرين إني غير قادر على الرد مفيش سلبية تاني النفسية مش ناقصة".

وصدم جمال منذ أسابيع، محبيه بالكشف عن تفاصيل تجربته مع المرض التي بدأت قبل نحو عام، ومحاولاته تفادي مخاوف الناس من المرض، وإخفاء أعراض مرضه كما بين عدد من ردود الفعل من جماهيره وأصدقائه حول المرض، والتي وصلت إلى تجنّبه بسبب مخاوف من العدوى بالمرض.

وأشار الفنان الشاب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعيّ، إلى الخيارات التي اقترحها مقرّبون منه، لتفادي صدمة الجماهير ممّا أصابه، وهي إما التعامل مع الأمر بشفافية وضرورة قبوله كما هو، أو اعتزال الغناء والبحث عن مهنة أخرى، على حدّ وصفه.

وشنّ رامي عبر حسابه حملات توعية لمرض البُهاق وقرّر مساعدة أيّ شخص يعاني من التّنمّر من هذا المرض الذي أصابه، وكاد أنْ يتسبّب في اعتزاله لولا دعم نجوم الفنّ وجمهوره، ليقرّر التّخلّي عن الاعتزال ومواجهة المجتمع بالإضافة لمساعدة أيّ شخص يعاني من نفس المرض.

ونال المطرب المصري دعم العديد من النجوم في مصر والوطن العربيّ، حيث تداولوا تغريدته، وعلّقوا عليها بكلمات الدّعم والتّشجيع، أبرزهم اللّبنانيّة إليسا، وتامر حسني، وزينة، وغيرهم.

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