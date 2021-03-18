بعد طردها بسبب باسل خياط.. سارة التونسي توضح وترد قانونياً!

تداولت الصفحات العربية الفنية خبر مفاده أن النجم السوري باسل خياط كان السبب في طرد الممثلة سارة التونسي من العمل الرمضاني القادم "حرب أهلية" بعد أن أقدمت الأخيرة على ضرب إحدى المُصورات في طاقم العمل.
وقررت سارة بعد الجدل الكبير أن ترد لأول مرة بمنشور عبر حسابها في فيسبوك جاء فيه: "احتراما لجمهوري العزيز و للصحفيين و وسائل الإعلام التونسية و المصرية و العربية عموما و احتراما لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل "حرب أهلية" و بخصوص ما حدث (و هو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية) وذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة و الجهات القضائية. رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت. لكن كلي ثقة في القضاء المصري.
وتابعت الممثلة "لم أود الإدلاء بأي تصريحات و لكن حفاظا على سمعتي (الشخصية و المهنية ) و التي تمسني و تمس عائلتي و بلدي تونس بشكل أكبر فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة العدل جروب بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر. أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل و كل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل و الإدعاءات الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير و تشويه السمعة".
احتراما لجمهوري العزيز و للصحفيين و وسائل الإعلام التونسية و المصرية و العربية عموما و احتراما لأصول المهنة، أعتذر...Posted by Sarah El Tounsi - سارة التونسي on Tuesday, 16 March 2021
وختمت حديثها بـ "أود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو شركة العدل الجروب فقط لا غير! حيث أن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و صاحب شركة سينرجي المشهود لهم بالاحترافية و احترام أخلاقيات المهنة و قد جمعتني بهم تجارب ناجحة و ذكريات جميلة".
يذكر أن الأخبار المتداولة عن موضوع سارة التونسي أكدت أنها سببت الكثير من المشاكل أثناء تصوير مسلسل "الحرب الأهلية" ومن بينها أنها طالبت بنفس أجر الممثلة المصرية يسرا والتي تمثل أمامها بشكل كامل، كما أضاف المصدر أنها في إحدى المرات تأخر حوالي الـ 5 ساعات عن تصوير مشهد يجمعها بـ يسرا، هذا غير الطلبات التي لا معنى لها من بينها أن يكون لها فريق مكياج خاص بها على الرغم من أن الشركة قدمت للطاقم فريق مُختص.
نبذة عن مسلسل الحرب الأهلية:
تدور قصته في إطار من الإثارة والسيكودراما حول حرب أهلية بين ضرتين لزوج واحد والصراع بين أبطال العمل في مقدمتهم يسرا التي تلعب دور طبيبة تجميل تجري العديد من العمليات، ولديها من زوجها ابنة تدخلها في الكثير من الصراعات إضافةً إلى الخلافات مع زوجها لتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، ويشارك في بطولة المسلسل عدة وجوه من بينهم تامر هجرس،ورشدي الشامي، وخالد أنور، وبسنت صيام، وبرلنتي فؤاد.
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