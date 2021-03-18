بعد طردها بسبب باسل خياط.. سارة التونسي توضح وترد قانونياً!

تداولت الصفحات العربية الفنية خبر مفاده أن النجم السوري باسل خياط كان السبب في طرد الممثلة سارة التونسي من العمل الرمضاني القادم "حرب أهلية" بعد أن أقدمت الأخيرة على ضرب إحدى المُصورات في طاقم العمل.

وقررت سارة بعد الجدل الكبير أن ترد لأول مرة بمنشور عبر حسابها في فيسبوك جاء فيه: "احتراما لجمهوري العزيز و للصحفيين و وسائل الإعلام التونسية و المصرية و العربية عموما و احتراما لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل "حرب أهلية" و بخصوص ما حدث (و هو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية) وذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة و الجهات القضائية. رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت. لكن كلي ثقة في القضاء المصري.

وتابعت الممثلة "لم أود الإدلاء بأي تصريحات و لكن حفاظا على سمعتي (الشخصية و المهنية ) و التي تمسني و تمس عائلتي و بلدي تونس بشكل أكبر فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة العدل جروب بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر. أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل و كل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل و الإدعاءات الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير و تشويه السمعة".

احتراما لجمهوري العزيز و للصحفيين و وسائل الإعلام التونسية و المصرية و العربية عموما و احتراما لأصول المهنة، أعتذر... Posted by ‎Sarah El Tounsi - سارة التونسي‎ on Tuesday, 16 March 2021

وختمت حديثها بـ "أود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو شركة العدل الجروب فقط لا غير! حيث أن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و صاحب شركة سينرجي المشهود لهم بالاحترافية و احترام أخلاقيات المهنة و قد جمعتني بهم تجارب ناجحة و ذكريات جميلة".

يذكر أن الأخبار المتداولة عن موضوع سارة التونسي أكدت أنها سببت الكثير من المشاكل أثناء تصوير مسلسل "الحرب الأهلية" ومن بينها أنها طالبت بنفس أجر الممثلة المصرية يسرا والتي تمثل أمامها بشكل كامل، كما أضاف المصدر أنها في إحدى المرات تأخر حوالي الـ 5 ساعات عن تصوير مشهد يجمعها بـ يسرا، هذا غير الطلبات التي لا معنى لها من بينها أن يكون لها فريق مكياج خاص بها على الرغم من أن الشركة قدمت للطاقم فريق مُختص.

نبذة عن مسلسل الحرب الأهلية:

تدور قصته في إطار من الإثارة والسيكودراما حول حرب أهلية بين ضرتين لزوج واحد والصراع بين أبطال العمل في مقدمتهم يسرا التي تلعب دور طبيبة تجميل تجري العديد من العمليات، ولديها من زوجها ابنة تدخلها في الكثير من الصراعات إضافةً إلى الخلافات مع زوجها لتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، ويشارك في بطولة المسلسل عدة وجوه من بينهم تامر هجرس،ورشدي الشامي، وخالد أنور، وبسنت صيام، وبرلنتي فؤاد.

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